Truffe agli anziani tre arresti tra Jesi e Agugliano | recuperati oro e contanti per oltre 25mila euro

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della provincia di Ancona hanno arrestato tre persone legate a due episodi di truffa ai danni di anziane nelle città di Jesi e Agugliano. Durante le operazioni sono stati recuperati più di 25mila euro tra oro, gioielli e contanti. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i responsabili, che sono stati portati in custodia. Gli investigatori stanno procedendo con ulteriori accertamenti per chiarire eventuali collegamenti tra i due episodi.

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