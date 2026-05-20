Truffe agli anziani tre arresti tra Jesi e Agugliano | recuperati oro e contanti per oltre 25mila euro
Nella giornata di ieri, i Carabinieri della provincia di Ancona hanno arrestato tre persone legate a due episodi di truffa ai danni di anziane nelle città di Jesi e Agugliano. Durante le operazioni sono stati recuperati più di 25mila euro tra oro, gioielli e contanti. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i responsabili, che sono stati portati in custodia. Gli investigatori stanno procedendo con ulteriori accertamenti per chiarire eventuali collegamenti tra i due episodi.
Tre arresti in un giorno e oltre 25mila euro tra oro, gioielli e contanti recuperati. I Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona hanno fermato due truffe ai danni di anziane a Jesi e Agugliano. Nel primo caso i militari hanno intercettato una 38enne campana, già nota alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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