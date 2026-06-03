Truffa sul numero di targa il monito dell' Ente su falsi sms

Il Comune di Nocera Inferiore ha diffuso un avviso riguardo a una serie di SMS falsi che stanno circolando in questi giorni. Questi messaggi invitano i destinatari a fornire dati personali o sensibili, utilizzando il numero di targa come elemento di richiamo. L’ente invita i cittadini a essere cauti e a non rispondere o cliccare sui link presenti nei messaggi sospetti.

Il Comune di Nocera Inferiore invita i cittadini a prestare attenzione a una nuova campagna di SMS fraudolenti che sta circolando in questi giorni. Il raggiroI messaggi, che simulano comunicazioni ufficiali relative a presunte multe o notifiche amministrative, contengono link a siti non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Multi SubHe Was Broke and Gambled Everything. Then He Saw the Future.

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