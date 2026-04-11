Truffa Tari a Berchidda | allarme per i falsi SMS e il numero 893

A Berchidda si sono verificati nuovi casi di truffa attraverso messaggi SMS che sembrano provenire dall’Ufficio Tributi. Questi messaggi chiedono ai residenti di effettuare pagamenti inesistenti relativi alla tassa sui rifiuti e utilizzano il numero 893. Le autorità hanno segnalato che si tratta di comunicazioni false e invitano i cittadini a non condividere dati personali o pagamenti non verificati.

I residenti di Berchidda sono stati colpiti da una nuova ondata di messaggi fraudolenti che simulano comunicazioni ufficiali dell’Ufficio Tributi per richiedere pagamenti falsificati relativi alla tassa sui rifiuti. L’amministrazione locale ha dovuto intervenire con urgenza per segnalare la circolazione di SMS e messaggi istantanei che tentano di ingannare i cittadini attraverso minacce di sanzioni amministrative. Il meccanismo del ricatto digitale e l’inganno del numero 893. La strategia utilizzata dai malintenzionati si basa sulla creazione di un senso di urgenza artificiale, mirando a colpire la tranquillità dei contribuenti attraverso comunicazioni che sembrano provenire direttamente dal Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa Tari a Berchidda: allarme per i falsi SMS e il numero 893 Allarme truffa Tari: il falso SMS con prefisso 893 che svuota il contoUna serie di messaggi fraudolenti inviati tramite cellulare sta colpendo i residenti di Torino e diverse zone del Canavese, utilizzando il tema della... Truffa Tari a Sermoneta: allarme phishing con falsi SMS urgentiUn attacco informatico tramite messaggi telefonici sta colpendo i residenti di Sermoneta, utilizzando falsi avvisi sulla tassa sui rifiuti per...