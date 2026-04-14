Falsi sms su errori nei pagamenti Tari l' allarme del Comune | Tentativi di truffa segnalati anche a Bari

Il Comune ha segnalato la presenza di messaggi fraudolenti inviati tramite cellulare, nei quali si comunicano presunte irregolarità nei pagamenti della Tari. Sono stati segnalati tentativi di truffa anche in altre città, con i messaggi che indicano errori nei pagamenti e chiedono di intervenire. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a verificare sempre le comunicazioni ufficiali relative alle tasse comunali.

Messaggi fraudolenti che arrivano sul cellulare, segnalando presunte irregolarità nei pagamenti della Tari. È questo l'allarme lanciato dal Comune di Bari che mette in guardia i cittadini in merito alla diffusione di sms: questi messaggio inviterebbero i destinatati a chiamare un numero, cliccare.🔗 Leggi su Baritoday.it Attenzione a falsi sms sulla TARI, segnalati diversi tentativi di truffaIn questi giorni l’URP e l’Ufficio Ica-Tari del Comune di Fiorano Modenese hanno registrato diverse segnalazioni di cittadini preoccupati per avere... Falsi Sms sulla Tari, scatta l’allarme a Rimini. L'avviso del Comune: "È una truffa”Nelle ultime settimane sono pervenute all'amministrazione comunale di Rimini numerose segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver...