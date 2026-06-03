Caso Visibilia | la Consulta ammette il ricorso del Senato su mail e audio di Daniela Santanchè

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La Corte Costituzionale ha deciso di accogliere il ricorso presentato dal Senato contro la Procura di Milano riguardo a una mail e a un audio attribuiti a Daniela Santanchè. La decisione riguarda la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. La Consulta ha ritenuto ammissibile il ricorso, che riguarda l’interpretazione dell’immunità parlamentare della ex ministra.