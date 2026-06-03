Caso Visibilia | la Consulta ammette il ricorso del Senato su mail e audio di Daniela Santanchè
La Corte Costituzionale ha deciso di accogliere il ricorso presentato dal Senato contro la Procura di Milano riguardo a una mail e a un audio attribuiti a Daniela Santanchè. La decisione riguarda la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. La Consulta ha ritenuto ammissibile il ricorso, che riguarda l’interpretazione dell’immunità parlamentare della ex ministra.
Primo punto a favore dell'ex ministra Daniela Santanchè: la Corte Costituzionale ritiene ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da Palazzo Madama contro la Procura di Milano per presunta violazione dell'immunità parlamentare. Cosa succede adesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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