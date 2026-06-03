Baby Gang ha uno spiccato profilo di pericolosità Le motivazioni dietro la condanna del trapper
Milano, 3 giugno 2026 – Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, ha uno "spiccato profilo di pericolosità". Nel suo passato, tra il 2018 quando era minorenne e lo scorso anno, "annovera svariati precedenti per reati tra cui lesioni personali, rissa, detenzione illegale di arma, resistenza" e quando era ai domiciliari in una comunità "ha tenuto una condotta consapevolmente e reiteratamente inottemperante alle prescrizioni". Due anni e 8 mesi al trapper Baby Gang per una pistola illegale: “Ora basta, solo musica” Si legge così nelle motivazioni della sentenza con cui la gup di Milano Chiara Valori il 4 marzo ha condannato con rito abbreviato a 2... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Pericolo Maranza : Ecco Come le Baby Gang Hanno Preso il controllo del Colosseo
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Baby Gang arrestato di nuovo per “porto abusivo di armi e rapina”. A marzo il trapper dopo la condanna a 2 anni e 8 mesi, aveva promesso: “Ora basta, solo musica”Il rapper Baby Gang è stato arrestato questa mattina 17 marzo con l’accusa di porto abusivo di armi e rapina.
Baby Gang fra le mitragliatrici, il ‘fortino’ e il naso spaccato alla fidanzata. “Violenza, armi, potere: così ha costruito l’immagine da trapper”Un gruppo di giovani coinvolti in episodi di violenza armata e intimidazioni è stato messo sotto inchiesta.
Temi più discussi: Cantù, 19enne accoltellato da una baby gang al parco durante una rapina: arrestato un ragazzo di 16 anni; Rapinatori seriali con armi e pugnali nel Centro Storico di Roma: baby gang tradita dal gps; Baby gang al parco, 15enne colpita con una testata: due denunciati; CARABINIERI: ASSICURATA ALLA GIUSTIZIA UNA BABY GANG DI RAPINATORI SERIALI!.
Baby gang colpisce con calci in faccia un uomo di 46 anni egiziano. Erano tutti italiani. Quando è uno straniero ad essere colpito le istituzioni e i partiti politici razzisti stanno in silenzio. Questa è la sicurezza delle nostre città. Ipocriti. x.com
Il bracciante ucciso da una baby gang a #Taranto: confessa il 15enne che lo ha colpito a morte con un coltello. Ho avuto paura, ha detto al gip. Restano in carcere i quattro minorenni. #Tg1 Rosa Vitarelli facebook
Baby Gang ha uno spiccato profilo di pericolosità. Le motivazioni dietro la condanna del trapperLo scrive la Gup di Milano nelle motivazioni della sentenza del 4 marzo scorso, con la condanna – in abbreviato – a 2 anni e 8 mesi per il 24enne lecchese per ricettazione e detenzione di una pistola ... ilgiorno.it
Giudice Milano, 'il trapper Baby Gang ha una spiccata pericolosità'Ha uno spiccato profilo di pericolosità, nel suo passato, tra il 2018 quando era minorenne e lo scorso anno, annovera svariati precedenti per reati tra cui lesioni personali, rissa, detenzione ille ... ansa.it
Sono stato membro della gang Rean X Sara fin dal giorno uno reddit