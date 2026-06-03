Milano, 3 giugno 2026 – Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, ha uno "spiccato profilo di pericolosità". Nel suo passato, tra il 2018 quando era minorenne e lo scorso anno, "annovera svariati precedenti per reati tra cui lesioni personali, rissa, detenzione illegale di arma, resistenza" e quando era ai domiciliari in una comunità "ha tenuto una condotta consapevolmente e reiteratamente inottemperante alle prescrizioni". Due anni e 8 mesi al trapper Baby Gang per una pistola illegale: “Ora basta, solo musica” Si legge così nelle motivazioni della sentenza con cui la gup di Milano Chiara Valori il 4 marzo ha condannato con rito abbreviato a 2... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baby Gang ha “uno spiccato profilo di pericolosità”. Le motivazioni dietro la condanna del trapper

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Pericolo Maranza : Ecco Come le Baby Gang Hanno Preso il controllo del Colosseo

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Baby Gang arrestato di nuovo per “porto abusivo di armi e rapina”. A marzo il trapper dopo la condanna a 2 anni e 8 mesi, aveva promesso: “Ora basta, solo musica”Il rapper Baby Gang è stato arrestato questa mattina 17 marzo con l’accusa di porto abusivo di armi e rapina.

Baby Gang fra le mitragliatrici, il ‘fortino’ e il naso spaccato alla fidanzata. “Violenza, armi, potere: così ha costruito l’immagine da trapper”Un gruppo di giovani coinvolti in episodi di violenza armata e intimidazioni è stato messo sotto inchiesta.

Temi più discussi: Cantù, 19enne accoltellato da una baby gang al parco durante una rapina: arrestato un ragazzo di 16 anni; Rapinatori seriali con armi e pugnali nel Centro Storico di Roma: baby gang tradita dal gps; Baby gang al parco, 15enne colpita con una testata: due denunciati; CARABINIERI: ASSICURATA ALLA GIUSTIZIA UNA BABY GANG DI RAPINATORI SERIALI!.

Baby gang colpisce con calci in faccia un uomo di 46 anni egiziano. Erano tutti italiani. Quando è uno straniero ad essere colpito le istituzioni e i partiti politici razzisti stanno in silenzio. Questa è la sicurezza delle nostre città. Ipocriti. x.com

Baby Gang ha uno spiccato profilo di pericolosità. Le motivazioni dietro la condanna del trapperLo scrive la Gup di Milano nelle motivazioni della sentenza del 4 marzo scorso, con la condanna – in abbreviato – a 2 anni e 8 mesi per il 24enne lecchese per ricettazione e detenzione di una pistola ... ilgiorno.it

Giudice Milano, 'il trapper Baby Gang ha una spiccata pericolosità'Ha uno spiccato profilo di pericolosità, nel suo passato, tra il 2018 quando era minorenne e lo scorso anno, annovera svariati precedenti per reati tra cui lesioni personali, rissa, detenzione ille ... ansa.it

Sono stato membro della gang Rean X Sara fin dal giorno uno reddit