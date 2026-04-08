Sorveglianza particolare in carcere per il trapper Baby Gang perché influenza i detenuti ed è pericoloso
In carcere, il rapper Baby Gang è stato sottoposto a misure di sorveglianza speciale. Le autorità hanno ritenuto che il detenuto rappresenti un rischio a causa della sua influenza sui compagni di detenzione e del suo comportamento considerato violento. Questa decisione si basa su valutazioni riguardanti il suo carattere e il suo impatto all’interno del penitenziario. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza e ordine all’interno della struttura.
È un "soggetto tendente alla violenza" e pericoloso "per l'influenza che esercita sugli altri detenuti". Per questo il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha applicato la "sorveglianza particolare" in carcere per il trapper Baby Gang. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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