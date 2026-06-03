Un uomo di 76 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di una pistola a salve senza tappo rosso. L'arma è stata sequestrata durante un intervento scaturito da una segnalazione dei cittadini. Durante i controlli sul territorio, è stato anche segnalato un minorenne per possesso di hashish. Sono stati intensificati i controlli e il presidio del territorio per rispondere alle segnalazioni dei cittadini.

Controlli intensificati, presidio del territorio e risposta immediata alle segnalazioni dei cittadini. Anche in coincidenza della Festa della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno rafforzato i servizi preventivi nei centri abitati e nelle aree maggiormente frequentate, con l’obiettivo di garantire sicurezza, prevenire condotte illecite e reprimere ogni forma di illegalità diffusa. La tempestività dell’intervento consentiva ai militari dell’Arma di individuare e sottoporre a controllo un uomo di 76 anni, di origine napoletana, già noto alle Forze dell’Ordine. Nel corso della successiva perquisizione... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Trovato con una pistola a salve senza tappo rosso, denunciato 76enne

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ECCO COSA SUCCEDE se SPARO con una PISTOLA A SALVE in ambienti diversi

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Ho appena scoperto che il primo Castlevania doveva originariamente avere una pistola come sub-arma reddit