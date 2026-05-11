Fermato con pistola scacciacani senza tappo rosso e coltello | 31enne denunciato

Durante la notte tra il 7 e l’8 maggio a Parma, un controllo stradale ha portato alla denuncia di un uomo di 31 anni. L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani senza tappo rosso e di un coltello. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno sequestrato gli oggetti e avviato le pratiche di denuncia. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’intervento è stato reso noto.

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