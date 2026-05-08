Nella mattinata dell’8 maggio a Bergamo, un ragazzo di 15 anni è stato segnalato alla polizia mentre si aggirava vicino a una scuola di Città Alta con un oggetto che sembrava un’arma da fuoco. La presenza del giovane ha provocato momenti di tensione tra gli studenti e i residenti. Successivamente, è stato denunciato per aver portato con sé una pistola soft air senza tappo rosso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme davanti all’istituto scolastico. Momenti di tensione nella mattinata dell’8 maggio a Bergamo, dove un ragazzo di 15 anni è stato segnalato alla polizia perché visto aggirarsi nei pressi di una scuola di Città Alta con quella che sembrava essere un’arma da fuoco. Alcuni cittadini e frequentatori dell’istituto hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine, facendo scattare l’intervento di una volante. Il controllo della polizia. Gli agenti, arrivati rapidamente sul posto, hanno individuato il giovane corrispondente alla descrizione fornita nelle segnalazioni. Durante il controllo dello zaino del ragazzo, i poliziotti hanno trovato una pistola soft air priva del tappo rosso obbligatorio, elemento fondamentale per distinguerla da un’arma reale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bergamo, 15enne denunciato: girava vicino a una scuola con una pistola soft air senza tappo rosso

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