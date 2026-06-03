Trovato col volto insanguinato muore al Policlinico di Palermo | sarebbe stato aggredito da un altro paziente
Un uomo di 86 anni è morto al Policlinico di Palermo dopo essere stato trovato con il volto insanguinato nel reparto di medicina e chirurgia d’urgenza. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe stato aggredito da un altro paziente. La vittima era ricoverata nel reparto al momento dell’incidente. La polizia ha avviato indagini per chiarire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.
L'uomo, un 86enne, trovato ferito nel reparto di medicina e chirurgia d'urgenza del Policlinico di Palermo, dove era ricoverato. I familiari hanno presentato denuncia, aperta inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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