Trovato col volto insanguinato muore al Policlinico di Palermo | sarebbe stato aggredito da un altro paziente

Notizia in breve

Un uomo di 86 anni è morto al Policlinico di Palermo dopo essere stato trovato con il volto insanguinato nel reparto di medicina e chirurgia d’urgenza. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe stato aggredito da un altro paziente. La vittima era ricoverata nel reparto al momento dell’incidente. La polizia ha avviato indagini per chiarire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.