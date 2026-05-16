Aggredito dal branco in strada a Battipaglia | giovane arriva in ospedale col volto insanguinato

Una notte di violenza si è consumata a Battipaglia, quando un giovane è stato vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di ragazzi in strada. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale con il volto insanguinato. La scena si è svolta in un’area pubblica, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’aggressione o sul numero di persone coinvolte.

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