A Palermo, un uomo di 34 anni è stato trovato morto all’interno di un’auto nel quartiere Cep. Sul suo volto si sono riscontrate ferite da arma da fuoco. Si tratta del secondo caso di omicidio in città in meno di 24 ore. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica e le cause del decesso.

Secondo omicidio a Palermo in 24 ore. La vittima è Placido Barile di 34 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato all’interno di una Smart in Viale Michelangelo, all’altezza del rione Cep. Il volto è stato sfigurato da colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto anche alla testa. L’uomo è stato trovato dal fratello, che ha chiamato i soccorsi. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L‘ipotesi è di un agguato, ma manca il movente. Omicidio a Palermo Un uomo di 34 anni è stato trovato senza vita all’interno di una Smart a Palermo, in via Paladini, non distante da Viale Michelangelo e dal murales di Totò Schillaci. Sul volto e sulla testa i segni di colpi di arma da fuoco.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Placido Barile trovato morto in auto a Palermo, ha ferite da arma da fuoco al volto: due omicidi in 24 ore

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