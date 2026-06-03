Trovati resti di ovino | Basta macellazioni abusive

Resti di ovino, chiusi in sacchi e presumibilmente legati a macellazioni domestiche abusive, sono stati ritrovati in un fosso lungo via Razza, a Sant’Ilario. Le carcasse sono state trovate in un'area all'aperto, senza autorizzazione ufficiale di macellazione. La scoperta ha portato le forze dell'ordine a intervenire sul luogo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli relativi alle indagini o alle eventuali persone coinvolte.

Resti di ovino chiusi in sacchi, forse legati a macellazioni domestiche abusive, sono stati gettati in un fosso in via Razza, a Sant’Ilario. Domenica li ha ritrovati una volontaria del gruppo Reggio Emilia Ripuliamoci. "Abbiamo inviato foto e posizione all’assessore Fabrizio Ferri - commenta il volontario Pietro Maestri - Adesso basta, bisogna potenziare i controlli in modo da prendere questi incivili. Sono episodi di disumanità". I volontari di Ripuliamoci e Tracce in Natura, sabato hanno "rastrellato" l’argine reggiano dell’Enza, a sud del Ponte del Tricolore, a Montecchio. Una mattinata di grande lavoro che ha restituito l’immagine di una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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