Catanzaro resti umani trovati in un giardino privato | indagini in corso

A Germaneto, in provincia di Catanzaro, sono stati trovati resti umani all’interno di un giardino privato. La scoperta è avvenuta in una villa, e le autorità stanno attualmente svolgendo le indagini per chiarire l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno isolato l’area e avviato le verifiche del caso. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla natura dei resti o sulle circostanze del ritrovamento è stato comunicato fino a questo momento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta a Germaneto. Una scoperta macabra ha scosso la zona di Germaneto, a Catanzaro, dove resti umani sono stati rinvenuti nel giardino di una villa privata. Il ritrovamento è avvenuto in seguito alla segnalazione della scomparsa di un uomo di cui non si avevano più notizie da mesi. All’interno dell’area sono state trovate ossa umane insieme ad alcuni indumenti, elementi che potrebbero aiutare a risalire all’identità della vittima. Ipotesi sulla morte e primi accertamenti. Le condizioni dei resti fanno ipotizzare che la morte risalga probabilmente alla scorsa estate, ma sarà necessario attendere gli esiti degli esami per avere conferme certe.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catanzaro, resti umani trovati in un giardino privato: indagini in corso Sharon Maccanico, trovati resti umani: l’identificazione affidata al DNADopo giorni di ricerche, le squadre di emergenza hanno recuperato resti umani nell’area colpita dalla frana. Identificati i resti umani trovati il primo dell’anno: sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2024Sono di Daniela Ruggi i resti rinvenuti l’1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall’abitazione della...