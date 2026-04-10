Tragedia nel Milanese trovata un' auto sommersa nel laghetto | recuperato il corpo di una persona

Una tragedia si è verificata questa mattina a Nerviano, nel Milanese, dove i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto sommersa nel laghetto del paese. All’interno del veicolo è stato trovato il corpo senza vita di una persona, ancora senza identità ufficiale. La scoperta è avvenuta nel corso delle operazioni di salvataggio e recupero che si sono svolte nelle prime ore della giornata. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimenti.

Tragica scoperta a Nerviano, nel Milanese, nella mattina di venerdì 10 aprile. I vigili del fuoco del Comando di Milano hanno recuperato il corpo senza vita di una persona, al momento non ancora identificata, all'interno di un'autovettura sommersa nelle acque del laghetto locale.Le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Pesca abusiva. Nel laghetto trovata una reteUna rete da pesca a strascico lunga almeno 5-6 metri, messa di traverso in uno specchio d’acqua nel Parco delle Rose. Tragedia nel Rodigino, mamma e bimbo di un anno morti in un laghettoDrammatica scoperta questa mattina a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo in Veneto. Temi più discussi: Tragedia nel Milanese, trovata un'auto sommersa nel laghetto: recuperato il corpo di una persona; Verona, accumulatrice seriale muore sepolta viva dai suoi acquisti; Tragedia a bordo del bus a Torino Gerbido: donna di Chieri trovata agonizzante dall'autista, morta poco dopo; Tragedia al Sandone, un 63enne trovato senza vita nel suo appartamento. Tragedia nel Milanese, trovata un'auto sommersa nel laghetto: recuperato il corpo di una personaTragica scoperta a Nerviano, nel Milanese, nella mattina di venerdì 10 aprile. I vigili del fuoco del Comando di Milano hanno recuperato il corpo senza vita di una persona, al momento non ancora ident ... milanotoday.it Tragedia nel Milanese, operaio di un cantiere stradale travolto e ucciso da un’autoUn operaio di una ditta che esegue lavori per Anas è stato travolto e ucciso da un’auto di passaggio. E’ successo questa mattina alle 10.30 lungo la diramazione per l’aeroporto di Malpensa all’altezza ... affaritaliani.it Tragedia in Versilia: trovato morto in casa dal figlio - facebook.com facebook Tragedia nel Canale della Manica: muoiono affogate 4 persone. Cos'è la nuova tattica dei taxi boat x.com