Nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fucecchio per un’auto trovata all’interno del canale Usciana. L’auto non presentava persone a bordo e si trovava immersa nell’acqua. L’intervento ha coinvolto le squadre di soccorso, che si sono occupate di verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati incidenti o feriti legati a questo episodio.

FUCECCHIO – Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi a Fucecchio, dove un’auto è stata trovata all’interno del canale Usciana. L’allarme è scattato intorno alle 9.10 in via Porto di Cavallaia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, insieme al nucleo sommozzatori. I soccorritori hanno prima verificato che all’interno del veicolo non fossero presenti persone. Successivamente l’auto è stata agganciata con una fascia e recuperata dall’alveo del canale grazie all’ausilio di un mezzo agricolo. Il veicolo è stato poi affidato alla Polizia locale dell’unione dei comuni per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scatta l’allarme per un’auto nel canale: dentro non c’è nessuno

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