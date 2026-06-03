Troppo magra mangia di più Commenti durissimi sul corpo di Sara Barbieri compagna di Corona Un loop infinito di giudizi che fanno solo male
Sara Barbieri, compagna di Corona, è stata oggetto di commenti negativi riguardo al suo aspetto fisico. Diversi utenti hanno scritto che appare troppo magra e le hanno consigliato di mangiare di più. Alcuni hanno chiesto se fosse anoressica, mentre altri si sono lamentati che chi le sta vicino non le dica nulla. I commenti sono stati ripetuti in un ciclo continuo, generando un flusso di giudizi che si sono concentrati esclusivamente sul suo corpo.
“Troppo magra”, “Sei bellissima ma ti prego magna un po'”, “Ma chi le sta vicino non le dice niente?”, “Ma è anoressica? Ma veramente fate? Non la convincete di essere bella”. Questi sono soltanto alcuni dei commenti comparsi sotto agli ultimi post di Sara Barbieri, compagna di Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Today.it
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