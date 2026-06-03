Troppo magra mangia di più Commenti durissimi sul corpo di Sara Barbieri compagna di Corona Un loop infinito di giudizi che fanno solo male

Notizia in breve

Sara Barbieri, compagna di Corona, è stata oggetto di commenti negativi riguardo al suo aspetto fisico. Diversi utenti hanno scritto che appare troppo magra e le hanno consigliato di mangiare di più. Alcuni hanno chiesto se fosse anoressica, mentre altri si sono lamentati che chi le sta vicino non le dica nulla. I commenti sono stati ripetuti in un ciclo continuo, generando un flusso di giudizi che si sono concentrati esclusivamente sul suo corpo.