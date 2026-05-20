In un’intervista, una nota chef ha condiviso alcune riflessioni sulla vita in cucina e sulle sfide quotidiane che affronta. Ha parlato di come la scorta di cibo non rappresenti un privilegio, ma una necessità, e ha commentato le difficoltà legate ai cantieri che rallentano le strade della città. Inoltre, ha espresso disappunto per alcuni commenti volgari ricevuti online, descrivendoli come un peso emotivo. La chef ha anche descritto alcuni gesti di cucina, come mescolare acqua e farina e preparare un impasto.

Firenze, 20 maggio 2026 – Le mani lente a sposare piano l’acqua con la farina, l’impasto poi da massaggiare, il profumo antico del pomodoro incrinato appena dall’aglio. Una catarsi breve, un’ora e spiccioli, quella di Sara Funaro – in quella che sembra una capsula protettiva, la cucina dell’Orto San Frediano – per staccare un po’ da quella città là fuori – cervellotica, ingolfata, con un tessuto sociale in disgregazione e un turismo che ’mastica a sputa’, per dirlo alla De Andrè, tutto e voracemente, e che lei governa dal giugno del’24 ma che forse, prima di candidarsi, pensava sì certo fosse un bel toro da rodeo, ma magari più semplice da cavalcare e domare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In cucina con Sara Funaro: “La scorta non è un privilegio. Cosa brucio? Per ora le strade con i cantieri. I commenti volgari fanno male”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Firenze, regolamento Unesco: prorogato al 2031. Funaro: “Più strade sotto tutela, stop scuole di cucina e ATM”. Ecco cosa cambiaFIRENZE – E’ stata approvata oggi, 13 aprile 2026, dal Consiglio Comunale di Firenze la proroga fino al 2031 del regolamento Unesco e di quello delle...

L’Umbria ora tutela i diritti dei rider con una legge, ma in Italia le regole restano frammentate: cosa fanno le altre Regioni e cosa potrebbe cambiareSfrecciano tra il traffico, sfidano il gelo e (tra qualche mese) ondate di calore, regolati da un algoritmo che non dorme mai.

In cucina con Sara Funaro: La scorta non è un privilegio. Cosa brucio? Per ora le strade con i cantieri. I commenti volgari fanno maleNella cucina dell’Orto San Frediano la sindaca risponde alle domande della capocronista de La Nazione di Firenze Erika Pontini. Con la tramvia sarà come togliere la crosta al sugo, sarà più buono e a ... lanazione.it

In cucina con... Sara Funaro, tra i pici le domande che non ti aspettiDall'Orto San Frediano con la partnership de La Nazione. Ai fornelli la sindaca Sara Funaro e la capocronista Erika Pontini con lo chef Emmanuel Riveira. lanazione.it