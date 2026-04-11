Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Bergamo dopo aver sottratto gioielli per oltre 10.000 euro a una donna di 73 anni. L’arresto è stato effettuato dai Carabinieri, che hanno fermato il sospetto poco dopo il furto. L’indagine ha portato alla cattura del 46enne, che si era finto agente per mettere in atto il furto. L’uomo è originario di Napoli.

Furto aggravato ai danni di una donna anziana e recupero della refurtiva: i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo originario di Napoli, classe 1980, ritenuto responsabile di aver messo a segno una truffa in abitazione. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 9 aprile 2026 nei comuni dell’Isola bergamasca, dove erano state segnalate diverse tentate truffe telefoniche ai danni di persone anziane. Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato quando la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Bergamo ha ricevuto una serie di segnalazioni relative a tentativi di truffa telefonica ai danni di anziani residenti nei comuni di Mapello, Ambivere, Ponte San Pietro e Curno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finto agente 46enne si fa consegnare gioielli da una donna per oltre 10mila euro a Bergamo: arrestato

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Finto agente 46enne si fa consegnare gioielli da una donna per oltre 10mila euro a Bergamo: arrestatoUn uomo originario di Napoli è stato arrestato a Bergamo per furto aggravato ai danni di una 73enne, grazie all’intervento dei Carabinieri. virgilio.it

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