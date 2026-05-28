Un'azienda ha ricevuto un'email con un nuovo IBAN, indicato come quello di un fornitore. Dopo aver effettuato un pagamento di 10.000 euro, si è scoperto che l'IBAN apparteneva a un finto fornitore. Sotto accusa due donne, ritenute responsabili della truffa. La vicenda riguarda le fatture pagate sulla base delle istruzioni fornite dall'email fraudolenta. La polizia sta indagando sulla truffa e sui responsabili.

E-mail "esca" ad una azienda con un nuovo Iban a cui inviare i pagamenti ad un fornitore, sotto accusa due donne. A Lisette Kendem Lemini, 40enne originaria del Camerun e residente a Macerata, vengono contestati i reati di truffa e di autoriciclaggio, mentre a Anita Uzodinma, nigeriana di 38 anni, residente a Potenza Picena, viene contestato il reato di riciclaggio. I fatti contestati sarebbero avvenuti nell’ottobre del 2023. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Rosanna Buccini, la 40enne Lemini, in concorso con altre persone rimaste ignote, avrebbe inviato alla ditta Henoto Spa, con sede a Bologna, una e-mail... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La truffa del nuovo Iban. Finto fornitore si fa pagare 10mila euro per le fatture

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