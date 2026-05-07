Quasi 2500 persone controllate in un giorno sui bus a Verona 172 erano senza biglietto

Martedì 5 maggio, la polizia locale di Verona ha effettuato controlli straordinari su 80 autobus della città, in collaborazione con l’Azienda Trasporti Verona. Durante l’attività, sono state ispezionate circa 2.500 persone, delle quali 172 sono risultate senza biglietto. L’intervento ha coinvolto autobus urbani ed extraurbani ed è stato disposto per verificare il rispetto delle norme sul trasporto pubblico.

Sono scattati martedì 5 maggio nuovi controlli da parte del reparto territoriale della polizia locale di Verona che, in collaborazione con l'Azienda Trasporti Verona (ATV), ha effettuato una attività straordinaria di verifica in città su 80 autobus urbani ed extraurbani, come disposto dal.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Maxi operazione della polizia: 2 arresti, 4 denunce e quasi 100 persone controllate Leggi anche: Operazione 'Parma Sicura': 3 arresti, 22 denunce e quasi 2.500 persone controllate Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Quasi 2500 persone controllate in un giorno sui bus a Verona, 172 erano senza biglietto. Spaccio di droga e violenza. Controllate quasi mille personeHa coinvolto anche Pistoia la vasta operazione della Polizia di Stato in diverse province contro la criminalità diffusa e che ha portato, al livello nazionale, ad eseguire 384 arresti e 655 denunce, ... lanazione.it Cremona, controlli a tappeto dei carabinieri: sette persone denunciate, più di trecento identificateCremona, 17 aprile 2026 – Sette denunce in poche ore e quasi quattrocento persone controllate. Sono questi due elementi messi in campo dai carabinieri del Comando Provinciale di Cremona dalle 8 alle ... ilgiorno.it