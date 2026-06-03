I gruppi alla Camera di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Avs e Iv hanno presentato una mozione unitaria chiedendo di riconsiderare gli impegni militari dell’Italia nella Nato. La richiesta si basa sulla valutazione che le spese per la difesa siano troppo elevate. La mozione è stata condivisa e approvata dai gruppi coinvolti.

Alla fine hanno trovato l’intesa. I gruppi alla Camera di Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra e Italia viva, hanno chiesto, in una mozione unitaria, di “ riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede Nato in materia di spese per la difesa “, considerando quanto queste abbiano un “impatto strutturale sulla finanza pubblica di fatto insostenibile alla luce dei dati Istat”. Da giorni, come anticipato dal Fatto Quotidiano, i partiti dell’opposizione stavano lavorando per trovare una quadra unitaria che desse anche un segnale di alternativa possibile al governo Meloni. Nel documento viene chiesta anche “una revisione integrale del patto di stabilità “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Troppe spese per la difesa”: mozione unitaria di Pd, M5s, Avs e Iv per chiedere di “riconsiderare gli impegni Nato”

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