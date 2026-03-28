Governo Iv-Pd-Avs-M5s all’attacco dopo il referendum | Meloni riferisca in aula

Dopo il risultato del referendum, i rappresentanti di diversi schieramenti politici hanno chiesto alla presidente del Consiglio di riferire in aula. La richiesta è motivata dall’esito della consultazione popolare e mira a ottenere chiarimenti sulle decisioni del governo. La richiesta di intervento si inserisce in un confronto più ampio tra le forze politiche riguardo alle prossime mosse legislative e alle risposte dell’esecutivo.

“Sollecitare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché, alla luce dell’esito del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo e dopo le successive dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro, del capo di Gabinetto dello stesso ministero Giusi Bartolozzi e della ministra del Turismo Santanchè, riferisca in Aula circa le linee di indirizzo del governo”. Lo si legge in una lettera inviata ai presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana su proposta delle capigruppo di Iv Raffaella Paita e Maria Elena Boschi, e sottoscritta dai presidenti dei gruppi Pd, M5S e Avs di Senato e Camera. “È del tutto evidente che i suddetti avvenimenti impongono chiarezza e una specifica assunzione di responsabilità nei confronti delle Camere e degli elettori circa le prospettive dell’agenda governativa”, concludono. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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