Referendum leader Pd-M5S-Avs insieme nella piazza unitaria del No | no a giudici sotto governo

A Roma, durante una giornata di pioggia leggera, si sono riuniti i leader di PD, M5S e AVS in una piazza unitaria per sostenere il No alla riforma sulla Giustizia. La manifestazione ha visto una partecipazione compatta e una presenza visibile di rappresentanti politici che hanno espresso il loro dissenso rispetto a un possibile coinvolgimento dei giudici sotto il governo. La piazza ha accolto le parole dei leader con entusiasmo e determinazione.

Roma, 18 mar. (askanews) – L’ultimo miglio per il No alla riforma sulla Giustizia va in scena a Roma sotto una pioggerella sottile.Alla manifestazione organizzata dal comitato della società civile per il No al referendum con la Cgil di Maurizio Landini e i leader del Pd, M5S, Avs (Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni) sventolano bandiere del sindacato, delle associazioni come Anpi e Arci, e dei partiti, mentre un enorme lenzuolo bianco a forma di ‘enne’ abbraccia piazza del Popolo così come una grande bandiera della pace. “No a giudici assoggettati alla politica”, “difendiamo la nostra bella Costituzione, che come tutte e tutti noi è una Costituzione antifascista”, ha detto al comizio la segretaria dem. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Pensioni: Scotto, 'bene mozione unitaria Pd-M5S-Avs, bloccare aumento età' Referendum sulla Giustizia, Pd-M5s-Avs presentano un’esposto all’Agcom: “Governo troppo presente in tv, violata la par condicio”Pd, M5s e Avs presentano esposto ad Agcom per eccessiva presenza del governo in tv sul referendum Giustizia. Altri aggiornamenti su Referendum leader Pd M5S Avs insieme... Temi più discussi: Referendum, sulla giustizia scende in campo per il SI’ anche la premier Meloni. PD-M5S-AVS per il no; L’opposizione condanna il governo ma riesce a dividersi in 5 mozioni; Referendum, Schlein torna a Napoli: Qui per difendere la Costituzione; Chi vota Sì e chi vota No al Referendum sulla Giustizia 2026: la posizione dei partiti sulla riforma. Referendum, leader Pd-M5S-Avs insieme nella piazza unitaria del No: no a giudici sotto governoRoma, 18 mar. (askanews) - L'ultimo miglio per il No alla riforma sulla Giustizia va in scena a Roma sotto una pioggerella ... notizie.tiscali.it Referendum, opposizioni in piazza per NoI leader di Pd, M5s e Avs, Schlein, Conte e Bonelli, a Piazza del Popolo a Roma per la chiusura della campagna contro la riforma della Giustizia ... rainews.it L'iniziativa di Pd, M5s e Avs per chi vive temporaneamente in un Comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro. ' https://www.balarm.it/4iGh - facebook.com facebook Sondaggi politici, calano Forza Italia e Lega. Frenata Avs, bene M5s - la Repubblica x.com