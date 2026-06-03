Tromba d’aria su Roma alberi caduti e strade chiuse | un ferito Allerta gialla in 14 regioni calano le temperature – Foto e video

Una tromba d’aria ha colpito Roma, causando alberi e rami caduti, strade chiuse e traffico in tilt. Un ferito è stato soccorso dalle forze dell’ordine. L’allerta gialla riguarda 14 regioni e le temperature sono in calo. Foto e video mostrano i danni provocati dall’evento atmosferico. La città si trova in stato di emergenza, con diverse vie ancora interdette al traffico.

Alberi e rami caduti, cassonetti spazzati via, strade chiuse e traffico in tilt. È la situazione di oggi, mercoledì 3 giugno, a Roma. Dopo un violento nubifragio, verso le 8 del mattino si è abbattuta una violenta tromba d’aria. Tra le zone più bersagliate il Terzo Municipio. In particolare la forte tempesta ha colpito il quadrante nord-est della Capitale, tra via dei Prati Fiscali, largo Valtournanche, via di Ponte Salario e via Conca d’Oro. ANSAGIUSEPPE LAMI Alberi caduti causa maltempo in via di Prati Fiscali, Roma, 3 Giugno 2026 I disagi in diverse zone della città di Roma. Nella zona Conca d’oro, un banco del mercato è finito su un’auto in sosta. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tromba dAria colpisce Roma, alberi caduti e vetri in frantumi a Montesacro: bloccata via dei Prati

Notizie e thread social correlati

Tromba d’aria a Roma, alberi e rami caduti ma nessun ferito – il video del vorticeAlle 8 di questa mattina a Roma, dopo un temporale, si è verificata una tromba d'aria nel quadrante nordest della città.

Leggi anche: Roma, tromba d’aria travolge Conca d’Oro e Prati Fiscali: alberi caduti e traffico in tilt – VIDEO

Temi più discussi: Tromba d’aria su Gemmano: alberi abbattuti; Bomba d'acqua a Roma, tromba d'aria a Conca d'Oro: alberi sradicati e danni alle auto. Chiuso tratto Tangenziale, disagi dal Salario ai...; Il maltempo si abbatte su Graffignana: attimi di paura; Maltempo in Lombardia, strade allagate e un’auto finisce inghiottita dall’acqua. Tromba d’aria nel Lodigiano, è allerta arancione.

Leggi la notizia : Tromba d’aria a Roma, alberi e rami caduti ma nessun ferito: il video del vortice - (Adnkronos) - Tromba d'aria oggi a Roma. Intorno alle 8 di questa mattina, subito dopo un temporale, nel quadrante nordest della Capitale, un potente vortice ha x.com

Tromba d'aria a Roma: alberi caduti e situazione critica in stradaDopo un intenso temporale che ha interessato diverse aree della Capitale, una tromba d’aria si è abbattuta su alcune zone residenziali, lasciando dietro di sé una lunga scia di distruzione. Le aree ma ... notizie.it

Maltempo a Roma, tromba d'aria e nubifragio nella Capitale: alberi crollati e traffico in tilt a Prati Fiscali e Conca d'OroViolento nubifragio e tromba d'aria a Roma: alberi caduti sulla Tangenziale est, cartelli sradicati e caos traffico a Prati Fiscali e Conca d'Oro. la7.it

Risorse per un bambino che impara la tromba quando un insegnante non è un'opzione? reddit