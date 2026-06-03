Tromba d’aria su Roma alberi caduti e strade chiuse | un ferito Allerta gialla in 14 regioni calano le temperature – Foto e video

Da open.online 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una tromba d’aria ha colpito Roma, causando alberi e rami caduti, strade chiuse e traffico in tilt. Un ferito è stato soccorso dalle forze dell’ordine. L’allerta gialla riguarda 14 regioni e le temperature sono in calo. Foto e video mostrano i danni provocati dall’evento atmosferico. La città si trova in stato di emergenza, con diverse vie ancora interdette al traffico.

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Alberi e rami caduti, cassonetti spazzati via, strade chiuse e traffico in tilt. È la situazione di oggi, mercoledì 3 giugno, a Roma. Dopo un violento nubifragio, verso le 8 del mattino si è abbattuta una violenta tromba d’aria. Tra le zone più bersagliate il Terzo Municipio. In particolare la forte tempesta ha colpito il quadrante nord-est della Capitale, tra via dei Prati Fiscali, largo Valtournanche, via di Ponte Salario e via Conca d’Oro. ANSAGIUSEPPE LAMI Alberi caduti causa maltempo in via di Prati Fiscali, Roma, 3 Giugno 2026 I disagi in diverse zone della città di Roma. Nella zona Conca d’oro, un banco del mercato è finito su un’auto in sosta. 🔗 Leggi su Open.online

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