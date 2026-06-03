Tromba d'Aria colpisce Roma alberi caduti e vetri in frantumi a Montesacro | bloccata via dei Prati Fiscali

Una tromba d'aria si è abbattuta questa mattina su una zona di Roma, causando danni visibili. Sono stati abbattuti alberi e alcuni sono finiti sulla strada, con vetri infranti e vetri di edicole ribaltate. La via dei Prati Fiscali è stata temporaneamente bloccata al traffico a causa dei disagi provocati. Non sono stati segnalati feriti. La zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

Alberi caduti, macchine bloccate, vetri infranti e edicole ribaltate, sono alcuni dei danni provocati dalla tromba d'aria che si è abbattuta stamattina su Roma in zona Montesacro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tromba d'aria, rami spezzati ed alberi caduti nella notte: decine di interventi dei vigili del fuocoNella notte tra mercoledì e giovedì, Parma e la provincia sono state colpite da una tromba d'aria che ha causato rami spezzati e alberi caduti.

Rogo ai Prati Fiscali: esplosioni di bombole e Salaria bloccataUn incendio si è sviluppato nei Prati Fiscali, provocando diverse esplosioni di bombole di gas.

Tromba d'aria a Roma, alberi e segnaletica sradicata a Prati FiscaliIntorno alle 9 di mercoledì 3 giugno il fenomeno ha devastato un intero quadrante a nord-est della città. Danni anche al Salario Center e sulla via Olimpica ... romatoday.it

Tromba d’Aria colpisce Roma, alberi caduti e vetri in frantumi a Montesacro: bloccata via dei Prati FiscaliAlberi caduti, macchine bloccate, vetri infranti e edicole ribaltate, sono alcuni dei danni provocati dalla tromba d'aria che si è abbattuta stamattina ... fanpage.it