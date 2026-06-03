Tromba d'Aria colpisce Roma alberi caduti e vetri in frantumi a Montesacro | bloccata via dei Prati Fiscali

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una tromba d'aria si è abbattuta questa mattina su una zona di Roma, causando danni visibili. Sono stati abbattuti alberi e alcuni sono finiti sulla strada, con vetri infranti e vetri di edicole ribaltate. La via dei Prati Fiscali è stata temporaneamente bloccata al traffico a causa dei disagi provocati. Non sono stati segnalati feriti. La zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

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Alberi caduti, macchine bloccate, vetri infranti e edicole ribaltate, sono alcuni dei danni provocati dalla tromba d'aria che si è abbattuta stamattina su Roma in zona Montesacro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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