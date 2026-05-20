Un incendio si è sviluppato nei Prati Fiscali, provocando diverse esplosioni di bombole di gas. La strada Salaria è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Si indaga sulle modalità con cui le fiamme sono arrivate alle bombole e sui presenti nelle baracche coinvolte dalle esplosioni. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui feriti o sulle cause precise dell’incendio. La polizia sta lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

? Domande chiave Come hanno fatto le fiamme a raggiungere le bombole di gas?. Chi si trovava all'interno delle baracche raggiunte dalle esplosioni?. Perché il rischio di nuovi incendi in quell'area è così alto?. Quando potrà riaprire la viabilità sulla via Salaria?.? In Breve Fumo visibile da Montesacro, Talenti e Salario per l'incendio ai Prati Fiscali.. Traffico deviato sul ponte delle Valli per blocchi sulla via Salaria.. Esperti valutano danni strutturali al ponte dopo calore intenso sotto l'impalcato.. Indagini in corso sull'origine del rogo tra sterpaglie e baracche dell'Aniene.. Il rogo scoppiato nella serata di mercoledì 20 maggio ai Prati Fiscali ha causato l’esplosione di bombole di gas e la chiusura totale della via Salaria, avvolgendo il cielo di Roma nord con una densa colonna di fumo nero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo ai Prati Fiscali: esplosioni di bombole e Salaria bloccata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Roma, incendio su via Salaria: fumo nero e forti esplosioni sotto il ponte di Prati FiscaliUn grosso incendio è scoppiato nella serata di oggi, martedì 19 maggio, non lontano dal Salario Center.

Maltempo nel Piceno: 90 isolati, Salaria bloccata e franeUna notte di forti piogge e raffiche di vento ha messo in difficoltà il Piceno, isolando 90 residenti a Pozza e bloccando la Salaria.

Incendio sotto il ponte dei Prati Fiscali: Salaria bloccata, bombole esplose e nube nera su RomaRogo notturno sotto il ponte dei Prati Fiscali: via Salaria chiusa, fumo nero su più quartieri e verifiche sulla struttura ... ilquotidianodellazio.it

Notte di fuoco ai Prati Fiscali: bombole esplose, nube nera e Roma nord paralizzataAll’inizio sembrava uno dei tanti incendi di sterpaglie che, nelle sere calde o ventose, possono accendersi nelle aree verdi meno controllate della città. Poi il rogo ha cambiato volto. Le fiamme si ... romait.it