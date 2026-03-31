Raffiche di vento su Milano alberi pericolanti e tetti scoperchiati | 40 gli interventi dei vigili del fuoco

Da milanotoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 31 marzo, i vigili del fuoco di Milano hanno eseguito 38 interventi a causa delle raffiche di vento che hanno colpito la città e l’hinterland. Gli interventi sono stati necessari per mettere in sicurezza alberi pericolanti e tetti scoperchiati. La situazione ha richiesto l'intervento di numerose squadre sul territorio per fronteggiare i danni causati dal maltempo.

Raffiche intense e allerta gialla attiva fino a mezzanotte: squadre dei vigili del fuoco in azione da Abbiategrasso a Corsico Sono stati 38 finora gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Milano a causa del forte vento che è tornato a sferzare sulla città e sull'hinterland dalla mattina di martedì 31 marzo. Altri sette interventi, attualmente, devono essere evasi. I pompieri hanno spiegato che le squadre sono state chiamate a intervenire principalmente per alberi pericolanti, tetti di edifici con tegole pericolanti, cartellonistica. In particolare, le aree interessate dagli eventi sono state a nord ovest di Milano: Abbiategrasso, Canegrate, Corsico e Binasco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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