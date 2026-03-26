Lecco vento a 100 chilometri orari sul lago | alberi a terra e tetti scoperchiati Ben sessanta le richieste di intervento

Lecco è stata interessata da venti che hanno raggiunto i 100 chilometri orari, causando danni in diverse zone. Sul lago, alcuni alberi sono stati abbattuti e diversi tetti sono stati scoperchiati. Finora sono state registrate sessanta richieste di intervento da parte dei servizi di emergenza, che si sono mobilitati per gestire le conseguenze del maltempo.

Lecco, 26 marzo 2026 – Vento a oltre 100 chilometri all'ora sul ramo lecchese del lago di Como. Ad Abbadia Lariana alle porte di Lecco le raffiche hanno toccato i 106 kmh, i 101 a Colico in Alto Lario, 95 all'ora a Valmadrera, a Dervio come a Mandello hanno sfiorato i 90 orari e a Bellano quasi gli 80. A causa del vento funivie e impianti di risalita sono rimasti fermi, mentre i parchi pubblici sono stati chiusi per precauzione. Lecco, vento a oltre 100 km all'ora sul lago: ''Prudenza specie nelle aree poù esposte'' Con il lago mosso e le folate d'aria contro le chiglie delle imbarcazioni a fare da vela, i comandanti dei traghetti hanno faticato ad attraccare ai pontili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, vento a 100 chilometri orari sul lago: alberi a terra e tetti scoperchiati. Ben sessanta le richieste di intervento Articoli correlati Domenica sferzata dal vento forte: sul lago superati i 60 chilometri orariDervio, Mandello, Oliveto e Bellano le località in cui sono stati registrati i valori più alti. Leggi anche: Vento fortissimo nella notte: sul lago raffiche oltre gli 80 chilometri orari Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lecco vento a 100 chilometri orari sul... Temi più discussi: Allerta vento forte arancione oggi a Lecco: raffiche fino a 100 km/h; Vento fortissimo nella notte: sul lago raffiche oltre gli 80 chilometri orari; Valtellina, vento forte e neve: allerta meteo e disagi alla viabilità; Previsioni meteo: vento forte in arrivo in Lombardia. Lecco, vento a 100 chilometri orari sul lago: alberi a terra e tetti scoperchiati. Ben sessanta le richieste di interventoI vigili del fuoco lecchesi sono rimasti estremamente attivi per tutta la giornata del 26 marzo: ''Invitiamo ancora tutti alla prudenza, specie nelle aree più esposte'' ... msn.com Lecco, vento a oltre 100 km all'ora sul lago: ''Prudenza specie nelle aree poù esposte''Lecco, vento a oltre 100 km all'ora sul lago: ''Prudenza specie nelle aree poù esposte'' ... msn.com Vigili del Fuoco di Lecco impegnati su tutto il territorio della provincia con più di 40 richieste di soccorso. Il forte vento ha reso necessario interventi per taglio di piante, tetti scoperchiati, rimozione elementi pericolanti e imbarcazioni alla deriva. Le squadre del - facebook.com facebook Lecco, morto il ventenne accoltellato davanti alla stazione da un coetaneo. Tensione all'ospedale x.com