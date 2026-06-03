Maltempo a Roma bomba d' acqua e tromba d' aria nel quartiere Montesacro | alberi caduti e traffico in tilt - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quartiere Montesacro di Roma si sono verificati danni a causa di una forte tromba d’aria e di una bomba d’acqua. Alcuni alberi sono caduti, causando problemi alla circolazione e rallentamenti nel traffico. Video condivisi sui social mostrano le conseguenze del temporale, con strade allagate e rami spezzati. La pioggia intensa si è abbattuta nella notte, provocando disagi nella zona.

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Alcuni video che circolano sui social, registrati dai cittadini della capitale, documentano i danni del temporale che si è abbattuto sulla città la notte scorsa. In particolare, il quartiere Montesacro è stato oggetto di un "downburst" che ha fatto cadere diversi alberi e provocato importanti danni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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