Maltempo a Roma bomba d' acqua e tromba d' aria nel quartiere Montesacro | alberi caduti e traffico in tilt - VIDEO

Nel quartiere Montesacro di Roma si sono verificati danni a causa di una forte tromba d’aria e di una bomba d’acqua. Alcuni alberi sono caduti, causando problemi alla circolazione e rallentamenti nel traffico. Video condivisi sui social mostrano le conseguenze del temporale, con strade allagate e rami spezzati. La pioggia intensa si è abbattuta nella notte, provocando disagi nella zona.

Alcuni video che circolano sui social, registrati dai cittadini della capitale, documentano i danni del temporale che si è abbattuto sulla città la notte scorsa. In particolare, il quartiere Montesacro è stato oggetto di un "downburst" che ha fatto cadere diversi alberi e provocato importanti danni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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MALTEMPO DA INCUBO: RAFFICHE DI VENTO OLTRE I 100 KM/H SPAZZANO VIA TETTI E ALBERI | 12/05/2026

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Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Tromba d'aria a Conca d'Oro, chiusa parte della TangenzialeRoma si è svegliata sotto una pioggia intensa causata da una bomba d'acqua che ha colpito la città alle prime ore del mattino.

Temi più discussi: Maltempo a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto una bomba d'acqua. Una mattinata di disagi; Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Tromba d'aria a Conca d'Oro, chiusa parte della Tangenziale; Bomba d'acqua su Monza e Brianza: 60 mm di acqua in un'ora, strade allagate e oltre 20 interventi; Bomba d'acqua a Milano, le strade diventano fiumi: il video.

Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Tromba d'aria a Conca d'Oro, chiusa parte della TangenzialeRoma si è risvegliata sotto la pioggia. Una bomba d'acqua si abbattuta sulla Capitale dalle 7 del mattino di oggi, 3 giugno. msn.com

Maltempo a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto una bomba d'acqua. Una mattinata di disagiRoma si è risvegliata sotto la pioggia. Una bomba d'acqua si abbattuta sulla Capitale dalle 7 del mattino di oggi, 3 giugno. msn.com