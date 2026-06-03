Trofeo Rugby Old delle Repubbliche Marinare
È iniziato a Pisa il XVIII° Trofeo Rugby Old delle Repubbliche Marinare. La competizione si svolge sul campo della Scintilla Rugby e vede la partecipazione di squadre provenienti da Venezia, Genova, Amalfi e Pisa. La manifestazione vede sfidarsi le formazioni in incontri che coinvolgono giocatori più anziani. La gara si svolge nel rispetto del regolamento del torneo e senza l’uso di tecnologie o strumenti esterni. La competizione si concluderà con la premiazione delle squadre al termine degli incontri.
Al via il XVIII° a Pisa. Sul campo della Scintilla Rugby la storica sfida tra Venezia, Genova, Amalfi e Pisa. L'ingresso alla manifestazione è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.La grande tradizione del rugby veterano incontra il fascino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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