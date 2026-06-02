Regata delle Repubbliche Marinare Amalfi sfortunata a Pisa
L’equipaggio maschile di Amalfi ha concluso all’ultimo posto, mentre quello femminile si è classificato terzo nella 71ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare sul fiume Arno a Pisa. La gara si è svolta con le formazioni di diverse città italiane, coinvolgendo equipaggi maschili e femminili. Entrambe le squadre hanno affrontato le prove lungo il fiume, con risultati che hanno visto la formazione maschile in fondo alla classifica.
L'equipaggio maschile del galeone di Amalfi ha concluso all'ultimo posto, mentre la formazione femminile si è classificata terza, nel corso della 71esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare disputata sulle acque del fiume Arno a Pisa. Il risultato della compagine azzurra maschile è stato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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