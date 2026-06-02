Regata delle Repubbliche Marinare Amalfi sfortunata a Pisa

Notizia in breve

L’equipaggio maschile di Amalfi ha concluso all’ultimo posto, mentre quello femminile si è classificato terzo nella 71ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare sul fiume Arno a Pisa. La gara si è svolta con le formazioni di diverse città italiane, coinvolgendo equipaggi maschili e femminili. Entrambe le squadre hanno affrontato le prove lungo il fiume, con risultati che hanno visto la formazione maschile in fondo alla classifica.