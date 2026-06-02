Regata delle Antiche Repubbliche Marinare | la diretta

Notizia in breve

La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare si svolge oggi, 2 giugno, in occasione dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica. La prima edizione si tenne a Pisa il 1 luglio 1956. La regata è un evento storico e sportivo che si ripete ogni anno, con le Repubbliche di Venezia, Genova, Amalfi e Pisa che partecipano. La manifestazione si svolge lungo il tratto del porto, con le imbarcazioni che si sfidano in acque pubbliche. La diretta viene trasmessa in streaming e su alcuni canali televisivi.