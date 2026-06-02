Regata delle Antiche Repubbliche Marinare | la diretta
La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare si svolge oggi, 2 giugno, in occasione dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica. La prima edizione si tenne a Pisa il 1 luglio 1956. La regata è un evento storico e sportivo che si ripete ogni anno, con le Repubbliche di Venezia, Genova, Amalfi e Pisa che partecipano. La manifestazione si svolge lungo il tratto del porto, con le imbarcazioni che si sfidano in acque pubbliche. La diretta viene trasmessa in streaming e su alcuni canali televisivi.
E' il momento dell'attesa Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, oggi 2 giugno. L'appuntamento storico e sportivo, come è noto, si tiene della data degli 80 anni della Festa della Repubblica, a 70 anni dalla prima edizione che per la prima volta si svolse proprio a Pisa il 1 luglio 1956, alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
71ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare a Pisa: presentati gli equipaggi del Galeone Rosso
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