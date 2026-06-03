Trionfo Unimore | 15 medaglie e storico titolo nazionale di volley

Le squadre universitarie hanno conquistato 15 medaglie in diverse discipline, tra cui il volley, dove hanno vinto il primo titolo nazionale. La squadra femminile ha battuto le avversarie in finale, aggiudicandosi il trofeo. Nel settore scacchi, alcuni studenti hanno ottenuto la medaglia d’oro in competizioni individuali e a squadre. La vittoria nel volley segna un record storico per l’ateneo, mentre gli scacchisti hanno portato a casa medaglie in più categorie.

Come hanno fatto le pallavoliste a conquistare il primo titolo storico?. Chi sono gli studenti che hanno vinto l'oro negli scacchi?. Quali errori tecnici hanno causato la sconfitta nel calcio a 11?. Come ha influito il legame con i club locali su questi risultati?.? In Breve CUS Mo.Re e Unimore hanno schierato oltre 120 atleti e tecnici in Piemonte.. Oro agli scacchi con Samuele Mammi, Roberto Mocanu e Maria Vittoria Galli.. Argento nel calcio a 11 dopo una finale intensa contro il CUS Cassino.. Matteo Pecchi ottiene argento nel doppio e due bronzi nel tennistavolo.. Unimore e CUS Mo.Re dominano i Campionati Nazionali Universitari 2026 con 15 medaglie in Piemonte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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