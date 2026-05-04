Karate trionfo Bu Do Kan a Faenza | 15 medaglie e il doppio oro di Pastori

A Faenza si è concluso un importante evento di karate, in cui la scuola Bu Do Kan ha conquistato 15 medaglie, tra cui due ori con l’atleta Pastori. Gli atleti delle categorie speranze hanno ottenuto risultati significativi, dimostrando una crescita costante. Il metodo del Maestro Gazich è stato citato come fattore determinante per il successo della squadra, grazie a un approccio tecnico e strategico sviluppato nel tempo.

? Cosa scoprirai Chi sono gli atleti che hanno dominato le categorie speranze?. Come ha fatto il metodo del Maestro Gazich a produrre 15 medaglie?. Quale ruolo ha giocato lo staff tecnico in questo successo nazionale?. Dove si terrà la prossima sfida per i cinture nere?.? In Breve Bottino della Bu Do Kan: 4 ori, 4 argenti e 7 bronzi a Faenza.. Podio per Patrick Flores, Ludovica Millefanti, Ledion Hasi e Daniela Piantadosi.. Staff tecnico guidato da Giorgio Gazich include Andrea Grasselli e Valter Zanovello.. Prossima sfida agonistica prevista per il 6 e 7 giugno a Salsomaggiore.. Riccardo Pastori conquista due ori a Faenza tra i 700 karateca della Coppa Italia FIKTA, trascinando la Polisportiva Bu Do Kan con un totale di 15 medaglie conquistate nel palasport romagnolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karate, trionfo Bu Do Kan a Faenza: 15 medaglie e il doppio oro di Pastori Notizie correlate Premier League di Karate a Ostia, l’Italia vince otto medaglie. C’è l’oro di Fiore nel kumiteOstia – Si chiude con un bilancio straordinario la prima storica tappa romana della Premier League, il circuito più prestigioso al mondo, che ogni... Cairo d’oro per l’Italia: doppio trionfo nel fioretto e dominio azzurro nelle gare a squadreL’Italia chiude in trionfo la tappa di Coppa del Mondo di fioretto al Cairo, firmando una straordinaria doppietta nelle prove a squadre. Tutti gli aggiornamenti Karate. Budo Shotokan, a Igea Marina nel week end tutti promossi maestri e istruttoriLo scorso weekend, la rinomata località balneare di Igea Marina ha fatto da cornice a un evento di altissimo ... msn.com Il trionfo della Junkan Dojo alla Coppa Italia 2026Il karate d’eccellenza ha fatto tappa a Faenza per la Coppa Italia 2026, l’atteso appuntamento firmato Fikta che ha visto sfidarsi più di mille atleti provenienti da tutta la penisola. In un contesto ... noitv.it