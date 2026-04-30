Storico trionfo al Palavesuvio di Napoli | il Convitto Nazionale di Avellino Campione Regionale

Nel palazzetto di Napoli si è svolto un torneo regionale di pallavolo che ha visto protagonista la squadra femminile di un liceo di Avellino. La formazione ha vinto la finale contro le altre scuole partecipanti, conquistando così il titolo di Campione Regionale. Con questa vittoria, la squadra ha ottenuto il pass per le finali nazionali, che si terranno prossimamente. La gara si è conclusa con un risultato positivo per il liceo irpino.

In un’atmosfera frizzante, la squadra femminile liceale ha sbaragliato la concorrenza, laureandosi Campione Regionale e strappando un grande pass per le finali nazionali.La cavalcata verso la vittoria è iniziata con una sfida al cardiopalma contro il Caserta: un match teso e combattuto dove le.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Il Convitto nazionale di Avellino si prepara all'edizione 2026 della Notte del ClassicoAnche quest’anno il Convitto Nazionale di Avellino parteciperà, come tradizione vuole, alla XII edizione della “Notte del Classico”, una delle più... Pugilato. Il trionfo di Lorenzo Coppolaro . E’ campione regionale Under 17Grande soddisfazione per la palestra empolese della Pugilistica Sanseverino, che ha prodotto l’ultimo talento tra le fila della boxe toscana: Lorenzo... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Convitto nazionale di Avellino: storico trionfo al Palavesuvio di Napoli; Futsal, scontro tra titani al Pala Vesuvio: la L84 sfida il Napoli per il sogno primato; Scheda squadra Napoli Futsal. Convitto Nazionale di Avellino, trionfo regionale della squadra femminile di pallavoloStorico trionfo al Palavesuvio di Napoli per il Convitto Nazionale di Avellino: le atlete del Liceo Classico Europeo scrivono una pagina indelebile dello sport scolastico irpino. In un’atmosfera frizz ... irpinianews.it Emozioni, sport e grande tifo al PalaVesuvio! Una rappresentanza di studenti del nostro istituto ha partecipato alla partita di Serie A di futsal tra il Napoli e il Torino, vivendo da vicino l’energia e lo spettacolo di uno sport veloce, tecnico e coinvolgente. Un - facebook.com facebook