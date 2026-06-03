La squadra Velocior ha vinto quattro medaglie d’oro e conquistato un podio completo a Lignano. Gli atleti hanno gareggiato nel Beach Sprint, affrontando la sfida tra sabbia e acqua. I vincitori sono riusciti a mantenere un ritmo elevato, con prestazioni che hanno sorpreso gli spettatori. La competizione si è svolta su diverse discipline, con i partecipanti che hanno mostrato grande velocità e determinazione.

Quali atleti hanno conquistato i quattro ori per la Velocior?. Come hanno affrontato la sfida tra sabbia e acqua nel Beach Sprint?. Chi ha guidato gli equipaggi verso i podi di Lignano?. Perché queste gare sono fondamentali per l'autonomia degli atleti?.? In Breve Oltre 3.000 partecipanti tra tecnici e familiari al Village Bella Italia di Lignano.. Partecipazione di Alessandra Locatelli, Mario Anzil, Laura Giorgi e autorità locali.. Competizione durata sei giorni tra discipline Beach Sprint, Coastal e Indoor Rowing.. Obiettivo crescita autonomia e autostima per gli atleti della Velocior 1883.. Quattro ori per la Velocior ai Giochi Special Olympics a Lignano Sabbiadoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trionfo della Velocior: 4 ori e un podio pieno a Lignano

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