Pattinaggio | l’Eclettica conquista il podio con 4 ori regionali

Durante il campionato regionale di pattinaggio tenutosi a Caltanissetta, la ASD Eclettica ha conquistato otto titoli, di cui quattro sono andati al primo posto. La squadra ha ottenuto risultati significativi nelle diverse discipline in gara, portando a casa medaglie in più categorie. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti dalla regione, con la ASD Eclettica che si è distinta per la sua presenza e per i successi conseguiti.

? Cosa sapere La ASD Eclettica ottiene 8 titoli regionali al campionato di pattinaggio a Caltanissetta.. Il secondo posto nel ranking regionale apre la strada alle qualificazioni per i campionati nazionali.. Il 12 aprile a Caltanissetta, la ASD Eclettica ha conquistato il secondo posto nel ranking delle società dopo la prima tappa del Campionato Regionale di Pattinaggio Freestyle, superando le aspettative nonostante la presenza di soli 14 atleti della squadra locale su un totale di 148 partecipanti impegnati nelle specialità del salto e del percorso a ostacoli. L’evento, organizzato dalla società nissena in sinergia con il comitato regionale della Skate Italia, ha trasformato il fine settimana dell’11 e 12 aprile in una dimostrazione di talento tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pattinaggio: l’Eclettica conquista il podio con 4 ori regionali Notizie correlate Slittino, due ori nel doppio maschile e femminile. Pattinaggio artistico, gli azzurri Guignard e Fabbri fuori dal podioGli azzurri sono stati nel match per oltre due tempi, poi è venuta fuori la forza degli avversari. Ginnastica Falciai protagonista alle finali regionali Gold: due ori con Bindi e BertiLa Ginnastica Falciai protagonista alle finali regionali Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica disputate a Terranuova.