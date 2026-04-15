Palermo capitale della boxe giovanile | 5 ori regionali il sogno di Giulio Calabrese e il trionfo della scuola Tranchina

A Palermo si sono conclusi i Campionati Regionali di boxe giovanile, con la scuola Tranchina che ha conquistato cinque medaglie d'oro. La manifestazione ha visto protagonisti giovani atleti provenienti dalla regione, che hanno mostrato le loro capacità sul ring. Tra i trionfi, spicca il risultato di Giulio Calabrese, che ha realizzato il suo sogno di salire sul podio più alto. La competizione ha confermato la crescita del settore nel territorio.

Le luci del ring di Palermo hanno illuminato il futuro della boxe siciliana. Le finali dei Campionati Regionali si sono chiuse con un bilancio trionfale di medaglie d'oro che consacrano il valore della fucina locale. Si sono conclusi il 12 aprile, i Campionati Regionali Under 17, una tre giorni.🔗 Leggi su Palermotoday.it Campionati regionali di boxe, il Team Tranchina conquista cinque medaglieUna domenica di sudore, grinta e grande boxe quella appena trascorsa nel capoluogo siciliano. Regionali U17, la Cannata boxe team brilla in Sicilia: due ori, due argenti e il pass per gli interregionaliSi è conclusa con un bilancio estremamente positivo la tre giorni dei Campionati Regionali Under 17, ospitata presso le strutture della Cannata Boxe...