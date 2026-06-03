Montiel e Abbate hanno vinto una partita con una rimonta importante, passando da uno svantaggio a una vittoria. La sfida successiva li vedrà affrontare un duo di alto livello, Tapia e Coello. Nel torneo femminile, Giulia Dal Pozzo si prepara alla prossima sfida contro due avversarie ancora da definire. La competizione si sta facendo sempre più intensa e competitiva.

Come faranno Montiel e Abbate a battere Tapia e Coello?. Chi sono le avversarie di Giulia Dal Pozzo nel prossimo turno?. Perché Iacovino e Graziotti non sono riusciti a superare gli spagnoli?. Quali teste di serie scenderanno in campo mercoledì sul campo Pietrangeli?.? In Breve Iacovino e Graziotti sconfitti da Gil e Castano dopo 2 ore e 9 minuti.. Dal Pozzo e Rodriguez avanzano per sfidare Salazar e Alonso alle ore 10.. Marchetti e Borrero eliminate da Saiz e Talavan; Cassetta e Guichard fuori in tre set.. Chingotto e Galan scendono in campo sul campo Pietrangeli contro Libaak e Chozas.. Montiel e Abbate volano al secondo turno del Major di Roma dopo una rimonta incredibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Padel Roma: rimonta epica di Montiel e Abbate, ora sfida d’élite

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