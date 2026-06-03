Major di Roma Abbate e Montiel il sogno continua | ora Tapia-Coello

Da gazzetta.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giocatori sono stati espulsi durante la partita di calcio tra le squadre di Roma, mentre un'altra è stata sostituita a metà primo tempo. Nel settore femminile, Giulia Dal Pozzo e Rodriguez hanno vinto con facilità, qualificandosi per il prossimo turno. La partita si è conclusa con il risultato di 3-1. Non ci sono stati altri cambi di formazione o incidenti significativi. La squadra avversaria ha tentato di recuperare, ma senza successo.

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Ci hanno provato per 2 ore e 9 minuti, ma gli azzurri Iacovino e Graziotti non sono riusciti ad accedere al secondo turno del Major di Roma, torneo fondamentale nell’anno del Premier Padel. Gli azzurri vincono il primo set 7-5, ma poi cedono contro gli spagnoli Gil e Castano. Il colpo del giorno, però, è di Montiel e Abbate, che perdono il primo contro Sanchez e Garcia, ma poi riescono a rimontare con un 6-4 7-5 che li porta dritti al secondo turno, contro Agustin Tapia e Arturo Coello. Nella giornata di mercoledì, nel tardo pomeriggio, sarà un momento di enorme gioia per Alvaro e Flavio. Passa il turno anche Enzo Jensen, fratello della più celebre Claudia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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