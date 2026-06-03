Tricase confronto acceso e scambio di accuse tra i candidati in piazza

A Tricase, durante un confronto pubblico tra i candidati, si sono verificati scambi di accuse e toni accesi. La discussione si è svolta in un clima teso, con parole dure tra i partecipanti. L’evento ha evidenziato una campagna elettorale caratterizzata da scontri verbali e polemiche. Nessuna delle parti ha fatto dichiarazioni ufficiali successive all’accaduto.

TRICASE – Toni accesi e un clima aspro a sottolineare una campagna elettorale tirata e non senza “veleni”. Il confronto, andato in scena ieri sera in piazza Codacci Pisanelli, a Tricase, tra i due candidati sindaco in corsa per il turno di ballottaggio dei prossimi 7 e 8 giugno, ha evidenziato e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Imparare il chiaroscuro a tratteggio incrociato Parte 2

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