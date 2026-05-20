Crisi dell’auto confronto acceso all’Automotive Dealer Day tra i protagonisti della filiera

Durante la prima giornata della 24ª edizione dell’Automotive Dealer Day, si è svolto un confronto tra i rappresentanti delle aziende del settore automobilistico italiano. L’incontro ha visto scambi di opinioni vivaci, ma mantenendo toni pacati, su temi legati alla crisi del comparto. L’evento si conferma come un momento chiave per il settore, coinvolgendo diversi attori della filiera e aprendo un dibattito che proseguirà nel tempo.

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Confronto acceso, ma dai toni pacati in un dialogo che si preannuncia costruttivo e a lunga gittata tra i player dell’automotive italiano durante la sessione inaugurale della 24ª edizione dell’Automotive Dealer Day, che si conferma come l’appuntamento centrale del sistema della mobilità.Tra. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mercedes tra CRISI DI IDENTITÀ e CONCORRENZA INCREDIBILE (da Stoccarda) Sullo stesso argomento Avellino, confronto sulla crisi dell'automotive“La crisi dell’automotive, le ricadute sull’intera filiera” è il titolo dell’iniziativa promossa da Cgil Avellino, Filctem Cgil e Fiom Cgil in... Automotive in crisi in Irpinia: la Cgil a confronto con Sarracino“La crisi dell’automotive, le ricadute sull’intera filiera” è il titolo dell’iniziativa promossa da Cgil Avellino, Filctem Cgil e Fiom Cgil in... Al via a Verona la ventiquattresima edizione di Automotive Dealer DaySi è aperta nel segno del confronto la 24ª edizione dell'Automotive Dealer Day di Verona, appuntamento dedicato al mondo della mobilità e dell'automotive. (ANSA) ... ansa.it Dal 19 al 21 maggio a Verona la 24ª edizione di Automotive Dealer Day: brand, flotte aziendali, AI e geopolitica al centroAutomotive Dealer Day 2026 torna a Veronafiere dal 19 al 21 maggio con il tema Lead with Your Brand. Scopri i temi, i relatori e come accreditarsi all'evento ... it.motor1.com