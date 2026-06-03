Un uomo di 24 anni di origini egiziane è stato arrestato a Treviso dopo aver molestato tre ragazze nel centro della città. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha utilizzato uno spray urticante contro gli agenti e si è opposto all’arresto resistendo al loro intervento. L’uomo è stato condotto in carcere, mentre le ragazze coinvolte non hanno subito gravi conseguenze.

Un arresto per aggressione con spray urticante e resistenza a pubblico ufficiale è stato eseguito nella serata di ieri a Treviso. Un cittadino egiziano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato fermato dopo aver importunato tre giovani donne e aver utilizzato lo spray al peperoncino contro di loro e contro gli agenti intervenuti. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Treviso, molesta tre ragazze in centro e usa lo spray urticante contro gli agenti: arrestato 24enne

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