Un episodio di violenza si è verificato a bordo di un autobus del trasporto pubblico locale a Reggio Emilia. Un passeggero ha molestato una minorenne, mentre un altro ha utilizzato uno spray urticante. L’autista, esasperato, ha deciso di lasciare il lavoro e tornare in Trentino. L’incidente si è verificato il 17 marzo 2026.

Reggio Emilia, 17 marzo 2026 – Ancora un episodio di violenza a bordo di un autobus del trasporto pubblico locale. Un uomo, in stato d’alterazione, ha molestato verbalmente una minorenne su un mezzo di Seta. Una giovane ha preso le difese della 16enne e poi qualcuno ha utilizzato lo spray urticante, costringendo la conducente del mezzo di trasporto pubblico a fermarsi e ad aprire le porte per permettere ai passeggeri di scendere. A denunciare l’accaduto è la Cisl che stamattina ha avuto un vertice in Prefettura, insieme agli altri sindacati di categoria, sul focus sicurezza nel settore trasporti. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio sulla linea 93 – Cadelbosco Sopra-Cim Polveriera a Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molesta una minorenne sul bus, qualcuno usa lo spray urticante. L’autista: “Basta, lascio il lavoro a Reggio e torno in Trentino”

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