Nella zona centrale di una città, agenti e carabinieri sono stati aggrediti durante un intervento. Tre poliziotti sono rimasti feriti, mentre un cane è stato colpito con spray urticante da una donna che si trovava a terra e si stava iniettando una dose di droga. Un giovane coinvolto ha assistito alla scena senza essere ferito. La situazione si è sviluppata rapidamente, portando all'intervento delle forze dell’ordine.

Una donna che in terra, in una via del centro, si iniettava una dose di droga e un giovane che nella notte ha dato in scendascenze in un bar sono i protagonisti di due distinti episodi che hanno portato al ferimento di tre poliziotti, tutti costretti a rivolgersi alle cure dei medici dell’ospedale che hanno riscontrato loro lesioni guaribili dai dieci ai quattordici giorni. In manette una 27enne ternana e un 21enne extracomunitario ritenuti responsabili, come detto in diversi episodi, dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il primo intervento degli agenti è avvenuto intorno alle due in un esercizio pubblico del centro, a seguito di una segnalazione giunta al 112, circa la presenza di un uomo che stava danneggiando gli arredi e molestando gli avventori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agenti e carabinieri aggrediti. Tre poliziotti restano feriti. Spray urticante contro un cane

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, agenti della Municipale aggrediti con spray urticante durante una rissa: tre denunciati

Leggi anche: “Rider aggrediti solo per piacere”. Sputi, spray urticante e coltellata: caccia a tre ragazzi vestiti di nero

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: PADOVA: 4 COMPAGNI DEL PEDRO AGGREDITI DAGLI AGENTI. EPISODIO GRAVE. QUERELIAMO I CARABINIERI; Agenti e carabinieri aggrediti. Tre poliziotti restano feriti. Spray urticante contro un cane; Gambiano picchia gli agenti a Pesaro e negozianti a Cattolica ma ha un permesso di protezione speciale. Il caso finisce in Tv; 50enne ubriaco va fuori strada ad Alessandria, poi la follia: picchiati agenti e sanitari prima dell'arresto.

PADOVA: 4 COMPAGNI DEL PEDRO AGGREDITI DAGLI AGENTI. EPISODIO GRAVE. QUERELIAMO I CARABINIERISono stati rimessi in libertà con misure cautelari - dopo diverse ore di udienza per direttissima - i quattro giovani compagni del centro sociale Pedro di Padova aggrediti e arrestati dai carabinieri ... radiondadurto.org

Aggredisce agente della vigilanza e carabinieri al pronto soccorso, tensione a ViboUn 55enne ha dato in escandescenze, nel pomeriggio di ieri, all'ospedale di Vibo. L'uomo si era presentato in ospedale insieme al figlio affinché quest’ultimo ricevesse cure mediche parcheggiando l'au ... zoom24.it

«Voglio rivolgere il mio plauso e il mio ringraziamento agli agenti dell’Infortunistica Stradale», ha dichiarato De Iesu - facebook.com facebook

Malamovida, Zedda in Prefettura: «Più agenti a piedi anche in centro» x.com