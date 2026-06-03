Un uomo è stato arrestato a Trento con l’accusa di maltrattamenti, dopo aver aggredito la moglie e la cognata. La donna ha deciso di denunciare dopo anni di abusi, mentre la cognata è intervenuta durante l’aggressione fisica, cercando di bloccare l’uomo. Le forze dell’ordine sono intervenute in seguito alle chiamate di soccorso, e l’uomo è stato portato in custodia. Le vittime hanno riportato lesioni non gravi.

Cosa ha spinto la donna a denunciare dopo anni di abusi?. Come è intervenuta la cognata durante l'aggressione fisica?. Quali sono le condizioni di sicurezza dei figli minori coinvolti?. Perché le aggressioni erano diventate una costante nella vita familiare?.? In Breve Aggressione scatenata da motivi di gelosia nella zona nord di Trento. Coinvolgimento della cognata per proteggere la sorella durante il conflitto fisico. Presenza di figli minori testimoni delle violenze domestiche ricorrenti. Aggressioni non isolate secondo le dichiarazioni della moglie alla polizia. Un uomo di 30 anni arrestato a Trento per maltrattamenti e lesioni dopo una violenta lite familiare nella zona nord del capoluogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, arrestato per maltrattamenti: aggredite moglie e cognata

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