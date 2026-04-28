Minacce e maltrattamenti alla moglie arrestato a Burano

Nella serata del 23 aprile, i carabinieri di Burano hanno eseguito un arresto su delega della procura nei confronti di un uomo di mezza età. L’uomo è stato fermato con l’accusa di aver minacciato e maltrattato la moglie, oltre a essere stato trovato in violazione del domicilio. L’intervento dei militari è stato disposto in seguito alle segnalazioni ricevute riguardo a comportamenti violenti all’interno della famiglia.

Nella serata del 23 aprile i carabinieri di Burano, su delega della procura, hanno arrestato un uomo di mezza età per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip del Tribunale di Venezia, arriva al termine di un'indagine.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Minacce e maltrattamenti alla moglie, un 48enne arrestato a BuranoNella serata del 23 aprile i carabinieri della stazione di Burano, su delega della procura, hanno arrestato un 48enne, per maltrattamenti in famiglia... Leggi anche: Maltrattamenti sulla moglie e stalking e minacce alla ex, ammoniti due uomini Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Minacce e maltrattamenti alla madre: arrestato un uomo di 48 anni a Ricengo; Ti ammazzo se non mi dai i soldi: mesi di minacce e insulti alla moglie in negozio, scatta divieto di avvicinamento; Minacce e violenze, fino a impedirle di vedere la sua neonata: arrestato. Minacce e violenze alla ex, arrestato 30enne. L’incubo della donna iniziato con la gravidanzaLa gravidanza, nel 2024, è stata l’inizio di un incubo per una donna comasca di 36 anni, che ha cominciato a subire aggressioni e maltrattamenti dal ... espansionetv.it Violenza sessuale e maltrattamenti all'ex compagna: assolto 40enneAssolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Si chiude così il processo a carico di un quarantenne agrigentino, finito a giudizio con accuse pesanti che andavano dalla violenza sessuale ... agrigentonotizie.it Una escalation di minacce, aggressioni verbali e comportamenti persecutori protratti nel tempo, fino a generare un clima di paura costante #mattinata Leggi l'articolo su StatoQuotidiano.it - facebook.com facebook Sono iscritta da vent’anni all’Ordine dei giornalisti. Mai avuto un messaggio, neanche per le minacce di morte che subisco. Se ci sei, almeno su #Garlasco, batti un colpo. x.com