Minacce e maltrattamenti alla moglie un 48enne arrestato a Burano

Nella serata del 23 aprile, i carabinieri di Burano hanno arrestato un uomo di 48 anni con l'accusa di aver minacciato e maltrattato la moglie. L'intervento è stato disposto dalla procura in seguito a un episodio di violazione di domicilio. L'uomo è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella serata del 23 aprile i carabinieri della stazione di Burano, su delega della procura, hanno arrestato un 48enne, per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip del Tribunale di Venezia, arriva al termine di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Maltrattamenti sulla moglie e stalking e minacce alla ex, ammoniti due uomini Lucca: maltrattamenti e minacce alla ex, arrestato 28enne dopo varie denunceLUCCA – Un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri a Lucca con l’accusa di percosse, violenze psicologiche e minacce di morte alla ex... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Minacce e maltrattamenti alla madre: arrestato un uomo di 48 anni a Ricengo; Ti ammazzo se non mi dai i soldi: mesi di minacce e insulti alla moglie in negozio, scatta divieto di avvicinamento; Minacce e violenze, fino a impedirle di vedere la sua neonata: arrestato. Minacce e violenze alla ex, arrestato 30enne. L’incubo della donna iniziato con la gravidanzaLa gravidanza, nel 2024, è stata l’inizio di un incubo per una donna comasca di 36 anni, che ha cominciato a subire aggressioni e maltrattamenti dal ... espansionetv.it Violenza sessuale e maltrattamenti all'ex compagna: assolto 40enneAssolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Si chiude così il processo a carico di un quarantenne agrigentino, finito a giudizio con accuse pesanti che andavano dalla violenza sessuale ... agrigentonotizie.it Una escalation di minacce, aggressioni verbali e comportamenti persecutori protratti nel tempo, fino a generare un clima di paura costante #mattinata Leggi l'articolo su StatoQuotidiano.it facebook Federcalcio, l’ipotesi commissario e le minacce del presidente Uefa: “Così Europeo a rischio” x.com